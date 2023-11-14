Півзахисник Емполі Віктор Коваленко досить непогано заробляє в чемпіонаті Італії. ЗМІ розкрили витрати тосканців.

Портал Salary Sport розсекретив дані по зарплаті Емполі за 2023 рік. Загалом фонд оплати праці тосканців становить понад 25 мільйонів фунтів.

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Згідно з джерелом, найвисокооплачуванішим гравцем у складі Емполі є Віктор Коваленко. Зарплатня українського півзахисника становить 2,028 мільйона фунтів на рік. Трішки менше отримують захисники Луперто та Ісмайлі.

Нагадаємо, Коваленко виступає за Емполі на правах оренди з Аталанти. В поточному сезоні українець зіграв в чотирьох матчах та відзначився одним забитим голом.

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