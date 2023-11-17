Сегодня, 17 ноября, стало известно, что с "ирисок" снимут 10 очков за несоблюдение правил финансового фэйр-плей. Впрочем, на этом проблемы Эвертона не закончатся.

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Как информирует Daily Mail, Бернли, Лидс и Лестер намерены подать в суд. Общая сумма иска – 300 млн фунтов. Она сложилась из оценки клубов относительно убытков, нанесенных невылетом Эвертона. Руководители трех клубов провели переговоры, в рамках которых намерения подтвердились.

В прошлом сезоне "ириски" избежали вылета из АПЛ в завершающем туре. Лидс и Лестер вылетели в Чемпионшип. Бернли считает, что Эвертон нарушал правила финансового фэйр-плей еще в позапрошлом сезоне. Тогда "бордовые" вылетели из АПЛ.

Все три клуба выражали недовольство тем, что вердикт по делу Эвертона не был вынесен еще во время предыдущего сезона. Если бы очки с "ирисок" сняли в прошлом сезоне, то они бы вылетели. После того как комиссия АПЛ признала Эвертон виновным, клубы считают, что находятся в еще более сильной позиции.

Перспектива столкнуться с совместным судебным иском от трех других команд является еще одним серьезным ударом для мерсисайдцев и может сорвать запланированное поглощение американской инвестиционной компанией 777 Partners.

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