Захисник збірної України та Евертона Віталій Миколенко може перебратися в інший клуб.

Мерсисайдці нещодавно дізналися вирок від АПЛ за порушення фінансового фейр-плей. З Евертона зняли 10 балів, що відкинуло їх на передостаннє місце в турнірній таблиці.

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Як інформує The Sun, якщо "ірискам" не вдасться до кінця сезону виправити турнірну ситуацію, і команді все ще загрожуватиме виліт до Чемпіоншипу, то Евертон втратить кілька зіркових футболістів під час трансферного вікна. Йдеться Джордана Пікфорда, Домініка Калверта-Льюїна, Дуайта Макнілла, Амаду Онана, Джеймса Тарковскі, Брентвейта та Віталія Миколенка.

Видання зазначає, що український захисник вже став улюбленцем в команді. Трансфер Миколенка міг би принести Евертону чималу суму, якби клубу потрібно було поліпшити фінансовий стан.

Віталій Миколенко виступає за "ірисок" зі січня 2022 року. Загалом він відіграв за мерсисайдців 62 матчі, в яких оформив три голи.

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