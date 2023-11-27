Клуб Ла Ліги знайшов нового тренера для порятунку – через попередника команду викинули з Кубка
27 листопада 16:40 - Читать на русском
Гранада розв'язала питання з головним тренером команди після відставки Пако Лопеса.
Гранада на своєму офіційному сайті повідомила про призначення уругвайського фахівця Александера Медіни.
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Наразі термін угоди невідомий. Медіна покликаний врятувати Гранаду від вильоту. Додамо, що команда бореться за виживання у Ла Лізі, маючи 7 очок за 14 турів (передостаннє місце, гірше лише Альмерія – 3 пункти).
Попередником Медіни був Пако Лопес, через якого Гранаду дискваліфікували з Кубка Іспанії – тренер задіяв у матчі гравця, який не мав права грати.
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