"Так, зараз я вільний агент і можу поїхати цього літа куди завгодно. Але я не веду просунутих переговорів з жодним клубом, оскільки вся моя увага зосереджена на Євро-2024", – наводить слова Депая Фабріціо Романо з посиланням на видання NOS.

Атлетіко розчищає місце під Довбика – герой матчу з Інтером почув несподіваний вердикт

Контракт Мемфіса з Атлетіко добігає кінця в червні 2024 року, а "матрацники" вирішили не продовжувати співпрацю. У минулому сезоні нідерландець провів 31 матч за Атлетіко, в яких відзначився 9 голами та 2 асистами.

За свою кар'єру Депай встиг пограти у ПСВ, Манчестер Юнайтед, Ліоні, Барселоні та Атлетіко. Мемфіс також отримав виклик на Євро-2024, після якого і буде визначатись зі своїм майбутнім.

"Вони – Реал, усі інші – ніхто": Луніна вітають завдяки Куртуа, паста з лососем для Анчелотті, Фоззі шкодує Борусію