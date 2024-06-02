Провідний інсайдер Фабріціо Романо повідомив, що Мбаппе вже підписав контракт з Реалом. Згодом журналіст детально описав всі фінансові аспекти трансферу.

Мбаппе підписав контракт з Реалом, – Фабріціо Романо

Мбаппе вдалося зберегти хороші стосунки з Мадридом після несподіваної відмови у 2022-му завдяки дзвінку до Флорентіно Переса. Президент "королівського клубу" прийняв вибачення, але поставив дві умови: Кіліан приходить тільки вільним агентом (Перес не хотів вести перемовини з ПСЖ) і без претензій погоджується на запропоновані фінансові умови.

Як наслідок, француз не отримає великої зарплати. Якщо два роки тому Реал був готовий виписати цифри, близькі до тих, які Кіліану платили в Парижі, то тепер пропозиція "вершкових" значно скромніша. Мбаппе дають просто ринкову зарплату – як у Вінісіуса та Беллінгема, тобто близько 20 мільйонів євро. Щоправда, в контракті прописані різноманітні бонуси за командні та індивідуальні досягнення.

Однак кругла сума все одно гарантована для Мбаппе в Мадриді. Реал підготував для 25-річного форварда підписний бонус на понад 100 мільйонів євро. Клуб виплачуватиме цю суму протягом п'яти років контракту. Окрім цього, Кіліан зберіг частину іміджевих прав, що дасть змогу отримувати додатковий прибуток від реклами.