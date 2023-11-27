Гранада решила вопрос с главным тренером команды после отставки Пако Лопеса.

Гранада на своем официальном сайте сообщила о назначении уругвайского специалиста Александера Медины.

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На данный момент срок сделки неизвестен. Медина призван спасти Гранаду от вылета. Добавим, что команда борется за выживание в Ла Лиге, имея 7 очков за 14 туров (предпоследнее место, хуже только Альмерия – 3 пункта).

Предшественником Медины был Пако Лопес, из-за которого Гранаду дисквалифицировали из Кубка Испании – тренер задействовал в матче игрока, который не имел права играть.

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