Алавес відкрив рахунок вже на 11-й хвилині внаслідок прострілу Хаві Лопеса. Самуель Омородіон мав замикати, однак його випередив захисник Рауль Торренте – це був автогол. М'яч просто перелетів через голкіпера. 1:0.

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На 38-й же господарі подвоїли перевагу. Абде Реббах отримав пас від Хаві Лопеса й завдав удару з лівого краю штрафного. М'яч приземлився точнісінько під дальньою стійкою. 2:0! Ну а за 9 хвилин по перерві Омородіон довів справу до розгрому, замкнувши навіс від Луїса Ріохи – 3:0!

Таким чином, 19-річний іспанський вундеркінд не тільки відзначився у воротах своєї рідної команди, а й провів 4-й гол у 12-ти матчах Ла Ліги 2023/24. Причому він вже забивав Барселоні, Атлетіко й Вільяреалу. Варто придивитись до цього нападника.

Гранада забила гол престижу на 86-й хвилині, та і той з пенальті. Фінальний свисток зафіксував перемогу Алавеса з рахунком 3:1 – завдяки цьому успіху баски піднялись з 15-ї на 12-ту позицію. "Насриди" залишаються у зоні вильоту, продовживши безвиграшну серію у Прімері до 11-ти матчів.

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