56-річний фахівець, який повернув андалусійців до елітного дивізіону на сезон 2023/24, був відправлений у відставку через незадовільні результати команди.

Алавес переграв Гранаду – сенсаційний вундеркінд знову забив і створив ще один гол

Останньою краплею стала гостьова поразка Гранади на полі прямого конкурента за збереження прописки в еліті – Алавеса. "Рохібланкос" набрали лише три очки у 14 стартових турах Ла Ліги, перебуваючи на дні таблиці.

Загалом Пако Лопес провів біля керма Гранади 44 матчі, здобув 18 перемог і зазнав 17 поразок. Андалусійський клуб був дискваліфікований з поточного розіграшу Кубка Іспанії через порушення регламенту. Пако Лопес залучив футболіста, який не мав права грати.