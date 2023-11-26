Клуб Ла Ліги звільнив головного тренера – через нього команду дискваліфікували з Кубка
Остання команда Ла Ліги Гранада припинила співпрацю з тренерським штабом Пако Лопеса.
56-річний фахівець, який повернув андалусійців до елітного дивізіону на сезон 2023/24, був відправлений у відставку через незадовільні результати команди.
Алавес переграв Гранаду – сенсаційний вундеркінд знову забив і створив ще один гол
Останньою краплею стала гостьова поразка Гранади на полі прямого конкурента за збереження прописки в еліті – Алавеса. "Рохібланкос" набрали лише три очки у 14 стартових турах Ла Ліги, перебуваючи на дні таблиці.
Загалом Пако Лопес провів біля керма Гранади 44 матчі, здобув 18 перемог і зазнав 17 поразок. Андалусійський клуб був дискваліфікований з поточного розіграшу Кубка Іспанії через порушення регламенту. Пако Лопес залучив футболіста, який не мав права грати.
Новим наставником Гранади може стати уругваєць Александер Медіна, який у 2005-2007 роках виступав за Кадіс.