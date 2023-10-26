Фофана відмовився потиснути руку своєму тренеру Урсу Фішеру під час заміни в матчі Ліги чемпіонів із Наполі (0:1). У той час як Фішер стояв із простягнутою рукою, його підопічний просто пройшов повз, проігнорувавши жест тренера.

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Як інформує Voetbal International, подібна поведінка Фофана не залишилася непоміченою. За цей проступок івуарієць був відсторонений своїм клубом від тренувань на цілий тиждень. Він повинен буде тренуватися індивідуально, після чого питання про його повернення в команду буде розглянуто.

Фофана належить Челсі та виступає за Уніон на правах оренди.

Нагадаємо, що Уніон не може перервати чорну серію. Команда програла 9 останніх матчів у всіх турнірах. У суботу Уніон має зустрітися з Вердером.

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