Ліга чемпіонів, 3-й тур

Брага – Реал – 1:2

Голи: Джало, 63 – Родріго, 16, Беллінгем, 61

Уніон – Наполі – 0:1

Гол: Распадорі, 65

Реал сам собі ускладнив завдання в Бразі. Команда Карло Анчелотті на класі виграла перший тайм завдяки єдиному голу Родріго, а після перерви збільшила свою перевагу до стану комфортної – черговий свій м'яч за "бланкос" забив Джуд Беллінгем. Однак одразу як тільки це сталося, португальці один гол відквитали. Причому команда Артура Жорже показала справжній майстер-клас у позиційній атаці – вона почала її від воріт, застосувавши 8 передач і задіявши 7 гравців. Гол Джало однозначно став найкрасивішим взяттям воріт цього ігрового дня – слабка втіха для Браги, яка все ж таки поступилася.

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Наполі завдав Уніону в Берліні дев'ятої поразки у всіх турнірах поспіль. Долю зустрічі вирішив точний удар Джакомо Распадорі в середині другого тайму. Гравець, який підміняв Віктора Осімхена на позиції центрфорварда, замкнув передачу Кварацхелії. Грузин з кожним матчем демонструє кращу форму – перед асистом Хвіча за допомогою фінтів і різкого прискорення "об'їхав" капітана Уніона Крістофера Тріммеля, якого після гри напевно визнають головним винуватцем програної зустрічі.