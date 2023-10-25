На 70-й хвилині матчу Уніон – Наполі за рахунку 0:1 Фішер замінив Фофана на Беренса, і це тренерське рішення не сподобалося орендованому гравцеві. Незважаючи на те, що Фішер чекав його з простягнутою рукою, Давід пройшов повз нього і не "дав п'ять". Про це інформує Voetbal International.

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Партнери Фофана по Уніону спробували заспокоїти івуарійця: на лаві запасних Рані Хедіра обійняв гравця, а технічний менеджер Олівер Рунерт говорив підбадьорливі слова. Пізніше Фішера запитали, чи будуть якісь санкції щодо Фофана через таку поведінку. На що тренер Уніона відповів: "У нас відбудеться розмова. Але мені здається дивним, що це перше запитання, яке я отримую після такого чудового матчу".

Пізніше сам Фофана вибачився за інцидент в Instagram. "Я хотів би вибачитися перед клубом, тренером, моїми товаришами по команді та вболівальниками за свою поведінку під час заміни. Цей жест не був навмисним і жодним чином не відображає моє ставлення. Усе це сталося від розчарування, тому що я хотів допомогти команді домогтися результату", – написав гравець.

Нагадаємо, що Фофана належить Челсі та виступає за Уніон на правах оренди.

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