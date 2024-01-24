Клуб Хацкевича отказался от сборов в Турции – экс-тренера Динамо могли задержать из-за высказываний о войне
Заглембе Сосновец отказался лететь на сборы в Турцию по политическим причинам.
Новый клуб Александра Хацкевича Заглембе Сосновец запланировал зимний тренировочный сбор в Турции, но после смены тренера отказался от этой идеи. Как информирует Sportowe Fakty, причины этого решения кроются в политической плоскости.
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Польский клуб боится, что белорусские представители тренерского штаба команды, а также спортивный директор Михаил Залевский будут задержаны на территории Турции из-за высказываний о войне в Украине и России.
"Мы позвонили в посольство Польши в Анкаре и спросили, что будет, если автобус задержат. Нам ответили, что нам ничем не смогут помочь", – сказал президент Заглембе Аркадиуш Александр.
Напомним, что Хацкевич яростно поддерживает Украину в войне с Россией.
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