Заглембе Сосновец отказался лететь на сборы в Турцию по политическим причинам.

Новый клуб Александра Хацкевича Заглембе Сосновец запланировал зимний тренировочный сбор в Турции, но после смены тренера отказался от этой идеи. Как информирует Sportowe Fakty, причины этого решения кроются в политической плоскости.

"Я научился отличать дерьмо от хорошего": Хацкевич прокомментировал резкий выпад в сторону России

Польский клуб боится, что белорусские представители тренерского штаба команды, а также спортивный директор Михаил Залевский будут задержаны на территории Турции из-за высказываний о войне в Украине и России.

"Мы позвонили в посольство Польши в Анкаре и спросили, что будет, если автобус задержат. Нам ответили, что нам ничем не смогут помочь", – сказал президент Заглембе Аркадиуш Александр.

Напомним, что Хацкевич яростно поддерживает Украину в войне с Россией.

"Идите нах*й": Хацкевич послал российских журналистов, требовавших объяснений слов о сраной России