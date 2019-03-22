Клуб Чемпіоншипу Бірмінгем Сіті втратив 9 очок через величезні фінансові витрати

Англійська футбольна ліга зняла з Бірмінгема 9 очок через завеликі фінансові витрати клубу.

Англійська футбольна ліга на своєму офіційному сайті повідомила, що з Бірмінгем Сіті було знято 9 очок через перевищення дозволених фінансових витрат.

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У сезоні 2017/18 клуб витратив 48,787 млн фунтів, що на 9,787 млн фунтів більше дозволеного ліміту. Тепер команда знаходиться на 18 позиції в турнірній таблиці Чемпіоншипу, маючи відрив від зони вильоту лише в 5 очок.

Клуб вже встиг відреагувати на рішення EFL і заявив про наміри подати апеляцію до незалежного комітету.

Наразі в зоні прямого виходу в АПЛ перебувають Норвіч та Шеффілд Юнайтед, набравши 78 та 74 очки відповідно.

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