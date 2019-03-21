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Ковачіч не хоче повертатись до Реала, але Челсі не може його викупити

11:30 266 Читать на русском
Ковачіч не хоче повертатись до Реала, але Челсі не може його викупити
Матео Ковачіч / Evening Standard

Півзахисник Реала Матео Ковачіч, арендований Челсі, має намір продовжити виступи на Туманному Альбіоні.

Майбутнє Ковачіча залежить від того, чи зуміє Челсі відстрочити або скасувати рішення ФІФА про заборону на реєстрацію нових футболістів, повідомляє Marca.

Інтер через невдачу з Модрічем може переключитися на Ковачіча

При чинній забороні лондонці не зможуть викупити гравця у Реала і заявити його на наступний сезон.

Інтерес до Ковачіча виявляють кілька інших клубів АПЛ і міланський Інтер, в якому хорват вже виступав. У 26 матчах чемпіонату Англії Ковачіч віддав 2 гольові паси.

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