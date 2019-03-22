Клуб Чемпионшипа Бирмингем Сити потерял 9 очков из-за огромных финансовых затрат

Английская футбольная лига сняла с Бирмингема 9 очков за слишком большие финансовые затраты клуба.

Английская футбольная лига на своем официальном сайте сообщила, что с Бирмингем Сити было снято 9 очков из-за превышения разрешенных финансовых затрат.

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В сезоне 2017/18 клуб потратил 48,787 млн фунтов, что на 9,787 млн фунтов больше разрешенного лимита. Теперь команда находится на 18 позиции в турнирной таблице Чемпионшипа, имея отрыв от зоны вылета лишь в 5 очков.

Клуб уже успел отреагировать на решение EFL и заявил о намерениях подать апелляцию в независимый комитет.

Сейчас в зоне прямого выхода в АПЛ находятся Норвич и Шеффилд Юнайтед, набрав 78 и 74 очка соответственно.

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