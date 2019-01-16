Визнання від ООН та побудова стадіону з дерева: найзеленіший клуб світу Форест Грін Роверс – м'ясоїдам тут не місце

Форест Грін Роверс виступає у четвертому за силою дивізіоні Англії, але прославився тим, що тут можуть грати та працювати лише вегани. "Футбол 24" розповідає про один з найунікальніших клубів світу.

Уявляючи собі святкування Нового року, на думку спадає шампанське, а також смачна запечена курка, салат олів'є та різні м'ясні нарізки. На роботу береш із собою бутерброди з ковбасою, або ж купуєш під час обіду хот-доги. Якщо це все дійсно про вас, то потрапити у футбольний клуб Форест Грін Роверс не маєте жодних шансів.

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З 2015 року Роверс за ініціативою президента Дейла Вінса повністю відмовились від м'ясних страв і отримали статус найбільш веганського клубу світу. І це не якась звичайнісінька аматорська команда з маленького містечка Нейлсворт, яка збирається лише у вихідні. Це клуб із професіональним статусом, який претендує на підвищення у третій за рівнем дивізіон Англії, що стане найбільшим успіхом у його історії.

"Ти вб'єш клуб. Ніхто не буде їсти це сміття"

Коли Вінс тільки-но зайняв посаду президента клубу, шеф-кухар подавав гравцям стейк із яловичини. Новий бос одразу вирішив прибрати цю страву з меню.

“Я був у шоці. Виходило, що я сам є частиною м’ясної торгівлі, – заявив Вінс. – Я запитав у тренера: “Чи не могли би ми прибрати це з меню?”, і він погодився”.

“Ми прибрали з раціону червоне м’ясо, причому зробили це не тільки в команді. Ми не давали його працівникам на стадіоні і не продавали вболівальникам. Після цього була здійснена ще серія кроків до повної відмови від м’ясних продуктів”.

Сам Вінс був веганом ще до того, як став президентом клубу. Він мешкав у сільській місцевості, у Костволді. У 1991-му поїхав у Корнуолл, і увагу привернула вітряна ферма, яка вплинула на його подальше життя, зокрема й футбольну діяльність.

“Це була перша сучасна вітряна ферма в Англії. Мене неймовірно вразили великі машини, адже й сам використовував маленькі вітряні млини для надання енергії своєму трейлеру та батареям із металобрухту, таке собі життя поза електромережею. Я був дійсно вражений”.

Це спонукало його до побудови власної вітряної ферми, яка запрацювала у 1996 році. Вінс назвав компанію “Екоенергія”. Це був справжній ризик.

Спочатку надавав території Великобританії 2% енергії. У 2017 році кількість збільшилась до 30%. Зараз же компанія налічує 700 осіб, які підтримують 200 000 клієнтів.

“Я побачив у футболі можливість комунікації з новою аудиторією. Це досі футбольний клуб, але він став і чимось іншим”.

Під час приходу Вінса Форест Грін переживав фінансові труднощі і потребував допомоги, щоб вижити.

“Вони сказали, що їм необхідна допомога. І я подумав, що було б непогано взяти участь у житті клубу – тому що ми могли, ми повинні були. Через кілька місяців стало зрозуміло, що вони потребують чогось більшого, ніж просто грошову допомогу”.

“Ви повинні стати президентом, – сказали мені. – Але я відповів, що не можу, у мене є інші справи. Проте пізніше я зрозумів: якщо піду, клуб помре”.

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Після остаточної відмови від м’яса у 2015 році вболівальники та ЗМІ почали критикувати клуб та стверджувати про неможливість існування у такий спосіб. Сам Вінс зізнавався, що отримав вагон критики через свою політику.

“Були люди, які у той час казали: “Ти вб’єш клуб. Ніхто не буде їсти це сміття”.

“Такий крок не є грубим для футболістів. Ми маємо гравців, які повністю дотримуються веганського способу життя, причому поза тренувальною базою – також. Вони принесли цю культуру у свої родини”, – хвалився Вінс.

Нападник Форест Грін Роверс Рейбен Рід, який став веганом, схвально відгукнувся про свій перехід, наголосивши на загальному покращенні самопочуття під час тренувань та гри.

“Зазвичай після матчу у суботу я не міг тренуватись до вівторка або середи. Зараз я готовий тренуватись вже у понеділок. Мій сон покращився, як і все навколо, я почуваюся чудово. Здатний продовжувати тренуватись, не відчуваючи болю. Я став більш витривалим, а час відновлення пришвидшився десь так у 5 разів”, – заявив гравець.

Британська преса намагалась підловити гравців на вживанні м’ясних страв. Приміром, у 2016 році британське видання Express опублікувало інформацію, що гравці Форест Грін Скотт Бартлетт та Джон Паркін відвідували місцевий заклад Greggs. Зараз Greggs випустили рол із веганською сосискою, а клуб іронічно відреагував у своєму Twitter: “Тепер гравці зможуть відвідувати заклад без надмірної уваги з боку ЗМІ”, прикріпивши той злощасний матеріал Express.

At least our players can go to Greggs now without it making the national newspapers… https://t.co/nQAu3FuCZX — Forest Green Rovers (@FGRFC_Official) 3 января 2019 г.

"Челтнем, Свіндон, Ньюпорт, ви будете їсти хумус наступного сезону" – історичний вихід в англійську Футбольну лігу через 2 роки після революції

У сезоні 2015/2016 Форест Грін посів другу сходинку турнірної таблиці Національної ліги (5-й за рівнем дивізіон Англії), яка дозволила їм взяти участь у плей-офф за право виходу у Лігу 2. У фіналі підопічні Скотта Бартлетта поступились Грімсбі і не змогли здійснити історичний промоушн.

Наступного сезону команду очолив Марк Купер. Форест Грін знову пробився у плей-офф, і цього разу у вирішальному матчі на Вемблі здолав Транмер Роверс. Попри нищівну критику після переходу на винятково веганський спосіб харчування, команда досягнула найкращого результату в своїй історії.

“Челтнем, Свіндон, Ньюпорт, ви будете їсти хумус наступного сезону, адже Форест Грін – у Футбольній лізі”, – різко заявив ведучий BBC Radio Gloicestershire Боб Хант у травні 2017 року.

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Тепер Роверс ведуть боротьбу за підвищення вже у Лігу 1, перебувають у зоні плей-офф. У хавбека Ріса Брауна наразі 9 асистів, що є найкращим показником серед усіх гравців дивізіону. Можна зробити висновок, що і серед вегетаріанців є таланти.

Нагорода від ООН. “Ми хочемо, щоб із нас брали приклад такі гіганти, як Реал та Манчестер Юнайтед”

Минулоріч Організація Об’єднаних Націй визнала Форест Грін Роверс найзеленішим клубом світу завдяки впровадженню еко-мислення та нових технологій для футбольних фанатів.

Це те, чого так прагнув Дейл Вінс. Бізнесмен хотів створити із клубу інструмент для пропаганди екологічного способу життя: відмова від м’яса, використання сонячних батарей, вітрових ферм тощо. До слова, на домашній арені клубу також використовуються сонячні батареї.

“Здебільшого люди вважали малореальним наше поєднання футболу та роботи із навколишнім середовищем, але вийшла міцна комбінація.

Моя місія – змінити світ, використовувати спорт, як канал для поширення ідеї стійкості. Вкрай неочікувано, що навколо нас стільки уваги. Ми хочемо, щоб наш приклад наслідували такі великі хлопці, як Реал, Манчестер Юнайтед та Сан-Франциско Форті Найнерс”.

Дощова вода на стадіоні дбайливо використовується, відходи олії переробляють у біопаливо, поле стрижуть роботи із сонячними батареями, якими керують за допомогою GPS. Плюс – функціонують пункти для підзарядки електрокарів. Враховуючи це, ФІФА також назвала Форест Грін “найзеленішим клубом світу”.

Побудова стадіону повністю із дерева – йому не буде аналогів у світі

Дейл Вінс не збирається зупинятись на досягнутому. Він планує вдатись до ще радикальніших кроків задля пропаганди екології у світі. Раніше про стадіон із дерева, здавалося, міг мріяти лише божевільний. Цим божевільним виявився власник Роверс.

Арену збудують у парку, навколо неї висадять 500 дерев. Конструкція також буде повністю дерев’яною. Дизайн стадіону виглядає доволі ефектно.

“Мій син думав, що це дійсно чікен наггетс”

“Вони роблять наггетси – це наче чікен наггетс у Макдональдс, – розповідає Барнабі Бір, один із фанатів Форест Грін. – Діти їх люблять. Обидва мої хлопчики. Особливо молодший. Він дійсно думав, що їв чікен наггетс протягом усього сезону. І при цьому не міг утямити, чому веганський клуб досі продає їх”.

Ризики футбольних перспектив, або Як здоровий спосіб життя може виявитись небезпечним

Форест Грін, попри масову критику, вже рвуться в Лігу 1 – третій за рівнем дивізіон в Англії. При цьому вони зберігають склад із гравців, які дотримуються вегетаріанства. Але ризик, який існував раніше, може стати ще гострішим на більш високому рівні.

Знайти гравців-веганів рівня Ліги 1, Чемпіоншипу і особливо АПЛ буде значно важче, ніж для Ліги 2. Далеко не всі погодяться змінювати спосіб життя, попри пропаганду Діна Вінса. Більше того, найталановитіші гравці Форест Грін привернуть увагу більш статусних клубів, а відмовити навіть умовному Ньюкаслу або Кардіффу буде вкрай важко. Вінс ризикує просто зупинитись на місці у футбольному плані, досягти стелі, об яку битиметься головою.

Окрім того варто згадати про хвороби, до яких призводить вегетаріанський спосіб життя, наприклад, залізодефіцитну (основним джерелом заліза є м’ясо тварин) та фолієводефіцитну анемію, гормональні порушення, проблеми з зубами і тому подібне. Багато хто просто боятиметься переходити на веганство через ризик підчепити одну із вказаних хвороб.

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І хоча Вінс заявляє про прагнення змінити світ, стадіон із дерева та використання екологічних ресурсів ще можуть мати вдалий ефект (хоча навряд чи Флорентіно Перес погодиться саме в такий спосіб реконструювати Сантьяго Бернабеу), то відмова від м’ясних страв у всьому світі виглядає нереальною затією.

Вінс взяв на себе дуже відповідальну місію впливу на цілу планету, використовуючи в якості інструменту скромний англійський футбольний клуб. Він вже досягнув певних успіхів, але ризик стає дедалі більшим і проект ризикує захлинутись, забуксувати на одному місці. Однак варто відзначити прагнення бізнесмена та його клубу зберегти природу від знищення. Форест Грін заслуговує на повагу саме завдяки екологічній діяльності.

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