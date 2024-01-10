Майнц подав на свого колишнього форварда Анвара Ель-Газі до суду, вимагаючи повернення виплачених йому коштів.

Майнц подав на Ель-Газі до суду і вимагає від форварда компенсацію в розмірі 523 464 доларів. Це – сума передплатного бонусу, який було виплачено гравцеві у вересні, і штрафу, який клуб призначив нідерландцеві. Про це інформує Kicker. Раніше клуб вигнав футболіста за підтримку Палестини у військовому конфлікті з Ізраїлем.

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Адвокат Александер Бергвейлер, який представляє інтереси Ель-Газі, зі свого боку зробив акцент на несправедливому вигнанні свого клієнта з Майнца. Він поставив під сумнів факт заперечення Анваром права Ізраїлю на існування, що зробило б штраф невиправданим. Він додав, що Ель-Газі буде готовий піти на мирне врегулювання спору.

Повідомляється, що такий варіант не влаштовує Майнц. За словами адвоката "нуль п'ятих" Йохана-Мішеля Менке, сума, яку вимагає клуб, покриває лише частину заподіяної шкоди. Він також вказав на шкоду іміджу, якої нібито зазнав Майнц у цій справі.

Суддя Беттіна Чаудрі вирішила продовжити розгляд справи на початку травня. Однак на прохання Майнца рішення було відкладено до червня, щоб клуб міг повністю зосередитися на боротьбі за виживання в Бундеслізі.

Ель-Газі зіграв за "карнавальників" лише 51 хвилину в Бундеслізі в трьох матчах чемпіонату.

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