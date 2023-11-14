Майнц розірвав контракт з Ель-Газі після того, як форвард публічно підтримав Палестину у військовому конфлікті з Ізраїлем. Спочатку повідомлялося, що після особистої розмови між представниками клубу і гравцем Ель-Газі усвідомив свою помилку, тому і був повернутий до складу команди. Однак через кілька днів після цієї події Анвар знову взявся за старе.

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Як інформує Allgemeine Zeitung, тепер Ель-Газі подав на Майнц до суду. Гравець вважає, що клуб не мав права розривати з ним контракт в односторонньому порядку. Його справу веде юрист із трудових і спортивних питань Александр Бергвайлер.

Ель-Газі вважає, що в його останньому публічному висловлюванні, за яке Майнц повторно його покарав, не було нічого поганого. "Втрата моїх засобів до існування – ніщо порівняно з пеклом, яке обрушується на невинних людей у секторі Газа", – заявив тоді Анвар.

Майнц підписав контракт з Ель-Газі у вересні 2023 року. Угода діяла до літа 2025 року.

Раніше Анвар грав за Аякс, Астон Віллу, Лілль та Евертон, де був одноклубником Віталія Миколенка. Щоправда, разом вони не провели на полі жодної хвилини в офіційних матчах.

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