Майнц подал на своего бывшего форварда Анвара Эль-Гази в суд, требуя возврат выплаченных ему средств.

Майнц подал на Эль-Гази в суд и требует от форварда компенсацию в размере 523 464 долларов. Это – сумма подписного бонуса, который был выплачен игроку в сентябре, и штрафа, который клуб назначил нидерландцу. Об этом информирует Kicker. Ранее клуб выгнал футболиста за поддержку Палестины в военном конфликте с Израилем.

Бывший одноклубник Миколенко подал в суд на клуб Бундеслиги

Адвокат Александр Бергвейлер, представляющий интересы Эль-Гази, в свою очередь сделал акцент на несправедливом изгнании своего клиента из Майнца. Он поддал сомнению факт отрицания Анваром права Израиля на существование, что сделало бы штраф неоправданным. Он добавил, что Эль-Гази будет готов пойти на мирное урегулирование спора.

Сообщается, что такой вариант не устраивает Майнц. По словам адвоката "ноль пятых" Йохана-Мишеля Менке, требуемая клубом сумма покрывает лишь часть причиненного ущерба. Он также указал на ущерб имиджу, который якобы понес Майнц по этому делу.

Судья Беттина Чаудри решила продолжить рассмотрение дела в начале мая. Однако по просьбе Майнца решение было отложено до июня, чтобы клуб мог полностью сосредоточиться на борьбе за выживание в Бундеслиге.

Эль-Гази сыграл за "карнавальщиков" всего 51 минуту в Бундеслиге в трех матчах чемпионата.

Израиль – ХАМАС: футболисты, которые расплатились за поддержку Палестины