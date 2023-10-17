"Це не війна. Коли одна сторона відключає іншій водопостачання, електрику, позбавляє їжі – це не війна. Коли в однієї сторони є ядерна зброя – це не війна. Коли одна сторона отримує мільярди доларів – це не війна. Коли хтось використовує створені ШІ картинки для дезінформації – це не війна. Коли соцмережі вводять цензуру щодо контенту однієї сторони, але не іншої – це не війна.

Збірна Палестини знайшла країну, яка дозволила грати домашні матчі на її території

Це не конфлікт і не війна. Це геноцид і масове знищення, і ми спостерігаємо за цим у прямому ефірі. Свободу Палестині!", – написав Ель-Газі у своєму Instagram.

Майнц відреагував на це відстороненням гравця від матчів і тренувань. "Клуб звільняє Анвара Ель-Газі від тренувань та ігор. Звільнення є реакцією на повідомлення 28-річного футболіста в соціальних мережах, зроблене ним у неділю ввечері. Ель-Газі висловив позицію стосовно конфлікту на Близькому Сході, і ця позиція є неприпустимою для клубу. Видаленню публікації передувала ґрунтовна бесіда між радою директорів і гравцем.

У клубі з повагою ставляться до того, що існують різні точки зору на складний близькосхідний конфлікт, який триває вже кілька десятиліть. Однак клуб чітко дистанціюється від змісту повідомлення, оскільки воно не відповідає цінностям Майнца", – йдеться в офіційній заяві "карнавальників".

Зазначимо, що Майнц підписав контракт з Ель-Газі на правах вільного агента менше місяця тому. У трьох матчах за нову команду нідерландець встиг відзначитися гольовою передачею.

"Життя українців священніші?": ЗМІ Ізраїлю критикують УЄФА, ФІФА та фанатів Селтіка – Зоря опинилася в центрі уваги