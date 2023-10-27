У матчі 9-го туру Бундесліги Майнц на виїзді врятував нічию з Бохумом (2:2). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Дев'ятий тур чемпіонату Німеччини відкривала битва невдах поточного сезону – Бохум і Майнц животіли на дні турнірної таблиці, посідаючи передостанню і останню сходинки. Примітно, що жодна з команд поки не знала смаку перемог, тож інтрига була шаленою.

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Господарі активно розпочали гру, практично не дозволяючи супернику наближатись до своїх воріт – до середини тайму гості не завдали жодного удару у бік Бохума. Зрештою, бажання рурців призвело до пенальті на 20-й хвилині – Штогер з позначки впевнено переграв Центнера. Наставник Майнца Бо Свенссон був настільки розлючений грою своєї команди, що вже на 30-й хвилині провів подвійну заміну.

Український манкурт Іван Ордець (у статусі зірки Бохума, фото якого приліпили на анонс стартових складів) вийшов в основі, але не дограв до перерви, зазнавши травми в середині тайму.

Одразу після відпочинку Брошінскі подвоїв перевагу господарів, але офсайд залишив рахунок без змін. Бохум продовжив тиснути, володіючи беззаперечною перевагою і... пропустив. Після навісу з кутового Касі добивав, сфера влучила у ногу Шлоттербеку і зрикошетила у сітку.

В середині другої сорокап'ятихвилинки Хоффман, який тільки-но вийшов на заміну, ледь не вивів Бохум вперед – Центнер буквально кинувся в ноги опоненту і нівелював загрозу. За 8 хвилин до завершення матчу головний антигерой господарів виправився, головою переправивши м'яч у сітку Майнца після навісу з кутового. Та втримати перемогу рурцям не судилось – на шостій (!!!) доданій хвилині Краусс врятував "карнавальників" від поразки ударом у дев'ятку.

Нічия принесла Бохуму 5 очок і підняла на п'ятнадцяту сходинку Бундесліги, Майнц з 2-ма пунктами залишився останнім.

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