Сілва продовжив угоду з Фулхемом до літа 2026 року, інформує офіційний сайт лондонського клубу. Ця подія відбулася на тлі поразки "дачників" від лідера АПЛ Тоттенхема (0:2) у матчі 9-го туру чемпіонату Англії.

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"Я дуже радий підписати новий контракт, про що певний час уже обговорював із клубом. Це завжди гарний знак, коли обидві сторони щасливі й хочуть продовжувати працювати разом. Я відчуваю, що справа ще не закінчена. Ми провели два чудових сезони, і наша мета полягає в тому, щоб утримати цей клуб у Прем'єр-лізі.

Важливо відчувати довіру і підтримку наших власників. Мої стосунки з ними і з футбольним клубом Фулхем загалом зіграли важливу роль у цьому рішенні та успіху останніх двох сезонів", – зазначив Сілва.

Після 9 турів у чемпіонаті Фулхем посідає 13-те місце турнірної таблиці АПЛ. Влітку в послугах тренера був зацікавлений саудівський Аль-Ахлі, але сам Сілва вважав за краще залишитися в АПЛ.

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