Тоттенхем мав чудовий шанс стати одноосібним лідером АПЛ після осічки Арсенала. Для цього "шпорам" потрібно було здолати іншу лондонську команду – Фулхем.

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Суперники обмінялися супермоментами у дебюті зустрічі. Сон не реалізував вихід віч-на-віч, а удар головою Паліньї потягнув Вікаріо. Далі панувало затишшя, яке перервала помилка Келвіна Бессі на 36-й хвилині. Захисник Фулхема обрізався на власній половині, і Тоттенхем кількома передачами вивів Сона на ударну позицію – капітан майстерно оформив сьомий гол в чемпіонаті (стільки ж у Салаха, 9 у Холанда).

На старті другого тайму історія повторилась. Влітку Фулхем віддав Аяксу 23 млн євро за лівоногого Бессі, але через травми змушений ставити нігерійця на незручну праву половину. Келвін під тиском знову невдало вибив м'яч "кволою" правою ногою і подарував гол Меддісону – 2:0. Нестримний Сон додав до свого активу асист.

У завершальні 20 хвилини Тоттенхем мав певні проблеми в захисті, проте довів справу до перемоги. Банда Анге Постекоглу – новий лідер АПЛ.

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