Силва продлил соглашение с Фулхэмом до лета 2026 года, информирует официальный сайт лондонского клуба. Это событие произошло на фоне поражения "дачников" от лидера АПЛ Тоттенхэма (0:2) в матче 9-го тура чемпионата Англии.

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"Я очень рад подписать новый контракт, что какое-то время уже обсуждал с клубом. Это всегда хороший знак, когда обе стороны счастливы и хотят продолжать работать вместе. Я чувствую, что дело еще не закончено. Мы провели два отличных сезона, и наша цель состоит в том, чтобы удержать этот клуб в Премьер-лиге.

Важно чувствовать доверие и поддержку наших владельцев. Мои отношения с ними и с футбольным клубом Фулхэм в целом сыграли важную роль в этом решении и успехе последних двух сезонов", – отметил Силва.

После 9 туров в чемпионате Фулхэм занимает 13-е место турнирной таблицы АПЛ. Летом в услугах тренера был заинтересован саудовский Аль-Ахли, но сам Силва предпочёл остаться в АПЛ.

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