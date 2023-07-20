Головний тренер Фулхема Марку Сілва найближчим часом може перебратися в чемпіонат Саудівської Аравії. Як інформує Sky Sports, португальський фахівець отримав дуже привабливу пропозицію від Аль-Ахлі.

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Клуб, з яким Ріяд Марез найближчим часом повинен буде підписати контракт, пропонує Сілві 40 мільйонів євро за два роки роботи. Про остаточне рішення Сілви не повідомляється.

Під керівництвом португальця Фулхем фінішував минулого сезону на 10-му місці турнірної таблиці АПЛ.

Раніше боси Аль-Ахлі намагалися спокусити великими грошима найбільш високооплачуваного тренера світу Дієго Сімеоне, проте аргентинець відповів відмовою.

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