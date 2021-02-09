"Це складний період і складний час для всіх нас. Я хочу, щоб в цей період ви всі пам'ятали: "Легко вірити, коли все добре". Ми повинні показати характер. Гравці будуть раді, якщо фанати підтримають нас.

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Подивіться на матч з Ман Сіті (1:4 – прим.). Якщо ви не побачили дуже хорошу футбольну команду, яка скоро знову почне вигравати, то я не знаю, що ще потрібно зробити.

Ми не дивимося на ситуацію легковажно, зовсім ні. Сьогодні нам дуже боляче. Ми отримали багато ударів в останні пару тижнів, але все зміниться. Якщо ви по-справжньому єдині тільки коли виграєте, то з вами щось не так. Ми пройдемо через це разом – складний момент, складний сезон", – цитує Клоппа офіційний сайт мерсисайдців.

Після 23-х турів АПЛ Ліверпуль розташувався на 4-й сходинці, відстаючи від Сіті на 10 очок.

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