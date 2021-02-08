Для перебудови команди Ліверпулю потрібні гроші. Заробити їх планують на трансферах своїх гравців.

Взимку мерсисайдці були змушені брати гравців лише в оренди. Однак вже після завершення сезону трансферна кампанія обіцяє бути набагато активнішою, повідомляє The Athletic.

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За інформацією видання, Ліверпуль спробує продати низку виконавців першої команди, а також тих, хто наразі перебуває в орендах у інших клубах. Якщо важко назвати важливими виконавцями Груїча, Вілсона, Оджо та Аріана, то Оріджі та Шакірі регулярно отримують шанси у Юргена Клоппа.

Зазначається, що найближчі місяці також стануть важливими для Набі Кейта та Алекса Окслейд-Чемберлена. Вони ніяк не можуть знову вийти на свій високий рівень, тому клуб може розглянути трансферні пропозиції від інших команд.

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