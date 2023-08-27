Мерсисайдці намагалися підписати Мойзеса Кайседо, але не змогли виграти конкуренцію за гравця у Челсі. Ліверпуль вже підшукав нову трансферну ціль.

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Як інформує Transfer News Live, мерсисайдці близькі до досягнення повної домовленості з Крістал Пеласом щодо Шейка Дукуре. За півзахисника Ліверпуль готовий заплатити 70 мільйонів євро. Наразі клуби обговорюють ключові деталі.

Нагадаємо, що Шейк Дукуре перебрався в Крістал Пелас з Ланса у 2022 році. За один сезон він став одним із ключових гравців англійського клубу. За "орлів" малієць провів 38 матчів, в яких відзначився трьома результативними передачами.

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