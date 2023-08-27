Клопп нашел замену хавбеку, который выбрал Челси – Ливерпуль потратит немалую сумму
Ливерпуль заинтересовался опорным полузащитником Кристал Пэлас и сборной Мали Шейком Дукуре.
Мерсисайдцы пытались подписать Мойзеса Кайседо, но не смогли выиграть конкуренцию за игрока у Челси. Ливерпуль уже подыскал новую трансферную цель.
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Как информирует Transfer News Live, мерсисайдцы близки к достижению полной договоренности с Кристал Пэлас по Шейку Дукуре. За полузащитника Ливерпуль готов заплатить 70 миллионов евро. Сейчас клубы обсуждают ключевые детали.
Напомним, что Шейк Дукуре перебрался в Кристал Пэлас из Ланса в 2022 году. За один сезон он стал одним из ключевых игроков английского клуба. За "орлов" малиец провел 38 матчей, в которых отметился тремя результативными передачами.
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