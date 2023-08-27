Наставник мерсисайдців Юрген Клопп не хотів відпускати в Саудівську Аравію одного зі своїх лідерів. Аль-Іттіхад не мав наміру здаватися в боротьбі за Салаха, а протистояти величезним фінансам Ліверпуль не спромігся.

Клопп озвучив різку позицію щодо зазіхань Саудівської Аравії на Салаха

Як інформує Topskills Sports UK, єгиптянин отримав пропозицію у розмірі 320 мільйонів фунтів впродовж трирічного контракту, а також за кожен сезон Мохамеду виплатять ще 6 млн у вигляді бонусів. Ліверпулю пропонують за трансфер Салаха понад 100 мільйонів. Неймовірні фінансові умови зроблять його одним з найдорожчих гравців Саудівської Аравії. Очікується, що нападник проведе останній матч за мерсисайдців, а потім вирушить на медогляд у Париж, де буде підписана угода.

За сім сезонів у складі Ліверпуля Мохамед Салах зіграв 307 матчів у всіх турнірах. В активі єгиптянина 187 голів та 80 результативних передач. Чинна угода нападника з клубом діє до 2025 року. Разом з мерсисайдцями Салах здобував титул чемпіона Англії, а також вигравав Лігу чемпіонів.

Роналду запустив "золоту лихоманку" – Саудівська Аравія сприяє багатим, принижує слабких і доларами затикає критиків