"Стримали представника Суперліги – Мерсисайд Редз": Лідс потролив Ліверпуль після нічиєї в АПЛ
10:02 - Читать на русском
Лідс не стримував себе у знущаннях з Ліверпуля за мотивами участі "червоних" в майбутній Суперлізі.
Садьйо Мане 31’
31’ Садьйо Мане
"Павичі" відвоювали очко на футбольному полі (1:1), а потім завдали контрольний удар в соцмережах.
Лідс – Ліверпуль – 1:1 – відео голів та огляд матчу
"Лідс стримав представника Суперліги – Мерсисайд Редз", – йдеться в публікації офіційного Twitter новачка АПЛ. Перед матчем підопічні Марсело Б'єлси виходили у футболках проти створення Суперліги.
Нагадаємо, до скандальної Суперліги увійшли 6 представників АПЛ – Манчестер Сіті, Челсі, Ліверпуль, МЮ, Арсенал і Тоттенхем.
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