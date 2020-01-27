Клопп заявив, що Ліверпуль отримає відпустку замість перегравання в Кубку Англії

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп висловився про необхідність перегравання матчу Кубка Англії зі Шрусбері після нічийного результату (2:2).

"Ситуація наступна. Ми знали вже протягом двох тижнів... Насправді, знали навіть раніше, що так вийде. У квітні 2019 року ми отримали лист від АПЛ, де вони просили нас поважати зимову перерву, а не організовувати міжнародні товариські матчі або інші ігри. Ми поважаємо це.

Невдалий експеримент Клоппа у відеоогляді матчу Шрусбері Таун – Ліверпуль – 2:2

Отже, я сказав хлопцям ще два тижні тому, що у нас буде зимова перерва, а значить, нас не буде на переграванні. Зіграє молодіжка. Прем'єр-ліга попросила нас поважати зимову перерву. Цим ми і займаємося. Якщо ФА не поважає цього, то ми не можемо це змінити. Нас там не буде.

Чи означає це, що і мене там не буде? Так. Тренер Ліверпуля U-23 Ніл Крітчлі буде на лавці", – цитує Клоппа Goal.com.

Кубок Англії: Ліверпуль несподівано осоромився в Шрусбері

Нагадаємо, Ліверпуль володів перевагою у три м'ячі, але Шрусбері, який представляє Лігу 1 (третій за рангом футбольний дивізіон Англії), зумів відігратися. Згідно з правилами Кубка Англії, команди проведуть ще один матч.