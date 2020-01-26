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Кубок Англії: Ліверпуль несподівано осоромився в Шрусбері

21:07 3399 Читать на русском
Кубок Англії: Ліверпуль несподівано осоромився в Шрусбері
ФК Ліверпуль

Ліверпуль не зміг обіграти Шрусбері Таун в рамках 1/16 фіналу Кубка Англії. Дивіться відео голів та огляд матчу на сайті "Футбол 24".

 

Кубок Англії, 1/16 фіналу

Шрусбері Таун – Ліверпуль – 2:2

Голи: Куммінгс, 65, 76 – Джонс, 15, Лав, 46 (авт)

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Юрген Клопп виставив проти представника Ліги 1 (третій за рангом футбольний дивізіон Англії) напів резервний склад. Здавалося, що рішення німця цілком виправдане. У першому таймі Ліверпуль домінував, мало що дозволяючи своєму супернику. Щоправда "червоні" нанесли лише один удар у площину, але він став гольовим. Чірівелла пасом знайшов Кертіса Джонса, який і відкрив рахунок.

На першій хвилині другого тайму Ліверпуль збільшив свою перевагу. Дональд Лав відправив м'яч у власні ворота. Проте Шрусбері не планував здаватися. Спочатку Джейсон Куммінгс реалізував пенальті, а згодом відзначився з гри.

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Грати ще залишалося майже 20 хвилин. Клопп вирішив рятувати ситуацію і замість захисника – Матіпа – випустив на поле Мохамеда Салаха, а згодом і Роберто Фірміно (замість Мінаміно). Саме бразилець мав прекрасну нагоду вирвати для гостей перемогу перед самісіньким фінальним свистком, але з його ударом не без проблем впорався голкіпер. Зрештою фінальний свисток зафіксував нічию – на команди чекає перегравання.

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