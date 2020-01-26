Невдалий експеримент Клоппа у відеоогляді матчу Шрусбері Таун – Ліверпуль – 2:2

Ліверпуль не зміг обіграти Шрусбері Таун в рамках 1/16 фіналу Кубка Англії. Дивіться відео голів та огляд матчу на сайті "Футбол 24".

Кубок Англії, 1/16 фіналу

Шрусбері Таун – Ліверпуль – 2:2

Голи: Куммінгс, 65, 76 – Джонс, 15, Лав, 46 (авт)

Кубок Англії: Ліверпуль несподівано осоромився в Шрусбері

Юрген Клопп виставив проти представника Ліги 1 (третій за рангом футбольний дивізіон Англії) напів резервний склад. Коли на початку другого тайму Ліверпуль вів у рахунку з перевагою у два м'ячі, здавалося, що план німця спрацює.

Проте Шрусбері не збирався здаватися і ще до середини другої половини вирівняв становище. Вихід на поле Салаха та Фірміно нічого не змінив. Тепер на Ліверпуль чекає перегравання. І це на фоні постійних скарг Клоппа про перевантажений графік.