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Клопп заявил, что Ливерпуль получит отпуск вместо переигровки в Кубке Англии

09:31 253 Читати українською
Клопп заявил, что Ливерпуль получит отпуск вместо переигровки в Кубке Англии
Юрген Клопп / Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп высказался о необходимости переигровки матча Кубка Англии со Шрусбери после ничейного результата (2:2).

 

"Ситуация следующая. Мы знали уже в течение двух недель... На самом деле, знали даже раньше, что так получится. В апреле 2019 года мы получили письмо от АПЛ, где они просили нас уважать зимний перерыв, а не организовывать международные товарищеские матчи или другие игры. Мы уважаем это.

Неудачный эксперимент Клоппа в видеообзоре матча Шрусбери Таун – Ливерпуль – 2:2

Итак, я сказал ребятам еще две недели назад, что у нас будет зимний перерыв, а значит, нас не будет на переигровке. Сыграет молодежка. Премьер-лига попросила нас уважать зимний перерыв. Этим мы и занимаемся. Если ФА не уважает этого, то мы не можем это изменить. Нас там не будет.

Значит ли это, что и меня там не будет? Да. Тренер Ливерпуля U-23 Нил Критчли будет на скамейке", – цитирует Клоппа Goal.com.

Кубок Англии: Ливерпуль неожиданно опозорился в Шрусбери

Напомним, Ливерпуль владел преимуществом в два мяча, но Шрусбери, представляющий Лигу 1 (третий по рангу футбольный дивизион Англии), сумел отыграться. Согласно правилам Кубка Англии, команды проведут еще один матч.

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Англия Шрусбери Таун - Ливерпуль Юрген Клопп Юрген Клопп Кубок Англии Кубок Англии 2019/20 Ливерпуль Ливерпуль
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