"Ми винні самі. У першому таймі ми грали добре, але в другому перестали робити те ж, що і в першому. Ми подарували їм кілька кутових у простих моментах. Це єдине, що було їм сьогодні потрібно.

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Ми самі віддали гру, це наша провина, тому ми замість трьох отримали один бал. Вест Бромвіч заслужив своє очко, тому що ми не закрили всі питання і не створили достатньо чітких моментів.

Творити важко. До того ж зараз напружений період. Це єдине пояснення. Але всі знають, що ми повинні були і могли зіграти сьогодні краще і виграти матч", – сказав Клопп в ефірі BT Sport.

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