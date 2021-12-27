Ліверпуль зіграв унічию з Вест Бромвічем у рамках 15-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Сем Еллардайс дебютував у Вест Бромвічі з розгромної поразки проти Астон Вілли, але вже в наступному матчі Біг Сем розпочав рятувати команду від вильоту.

Ярмоленко допоміг у гольових атаках – відеоогляд матчу Вест Хем – Брайтон – 2:2

Еллардайс ніколи не програвав Ліверпулю Юргена Клоппа на Енфілді, і сьогоднішній матч традицію не перервав. Господарі забили першими завдяки Мане, але Аджаї наприкінці гри зрівняв рахунок.

Після цього матчу Ліверпуль залишився на першому місці, на три очки випереджаючи найближчого переслідувача. Вест Бромвіч досі передостанній.

Ліверпуль розписав сенсаційну нічию з Вест Бромвічем, Ярмоленко допоміг Вест Хему врятуватись від поразки Брайтону