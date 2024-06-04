"Найближчий товариський турнір дуже важливий для нашої країни. Зараз в Україні війна, і всі розуміють, що перемога в матчах на таких змаганнях підвищує імідж нашої держави. Тож перш за все ми маємо битися за країну, за наших воїнів, адже їм там набагато важче. Треба, щоб про Україну чули в усьому світі, і за це ми маємо стояти, скажімо так, на цьому фронті.

У футбольному плані турнір важливий, адже ми на сьогодні ще не розуміємо, хто з гравців поїде на Олімпійські ігри, кого відпустять, а кого – ні. Це стане відомо саме після змагань у Франції. Тоді ми й оголосимо остаточний склад на олімпійський турнір. Будуть ще дебати, але дуже хотілося б, щоб наша олімпійська збірна була представлена найсильнішим складом.

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Крім того, для нас буде важливим досвід ігор на турнірі в Марселі з представниками інших континентів. Адже саме з ними ми зустрінемося на Олімпійських іграх. З азійським, африканським та південноамериканським футболом.

Зараз хочеться більше звертати увагу на свою гру й більше працювати над власними ідеями. Щодо інформації про найближчого суперника, то ми її надали гравцям. Наскільки я знаю, збірна Індонезії – це молода новостворена команда, яка в такому складі зіграла всього кілька матчів. Річ у тім, що їхня основна олімпійська збірна не вийшла на турнір, програвши в перехідних поєдинках. Тож, перш за все, будемо дивитися на свою гру, на наше розуміння та структуру.

У нас була розмова зі Сергієм Ребровим, адже в нашому списку є Сікан та Ярмолюк. Вони є також і в резервному списку національної команди і, можливо, будуть довикликані туди. У нашому ж таборі наразі є 26 футболістів, які повинні будуть грати поєдинки через три дні на четвертий. Ми це врахували й тому не плануємо великих навантажень на тренуваннях. У кожного з гравців позаду важкий сезон, десь є втома, як фізична, так і моральна. Але я хочу наголосити, що ми готуємося до Олімпійських ігор. Ще буде час трошки перепочити після турніру у Франції", – цитує Ротаня прес-служба УАФ.

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