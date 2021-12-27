Чемпіонат Англії 2020/21, 15-й тур

Лідс – Бернлі – 1:0

Гол: Бемфорд, 5 (пен)

Вест Хем – Брайтон – початок 16:15

Ліверпуль – Вест Бромвіч – початок о 18:30

Вулверхемптон – Ліверпуль – початок о 21:15

Лідс сильно хайпував на темі Б'єлси на початку сезону, але на дворі вже кінець грудня, а йоркширці йдуть на 15-й позиції в АПЛ і програють МЮ з рахунком 2:6. Марсело, звісно ж, знайшов десять тисяч причин для обґрунтування несправедливості критики з боку преси, але необхідно було терміново набирати очки. Щоправда, в суперники випав Бернлі, який за чотири останніх тури прибив Вулверхемптон і Арсенал, а також відібрав очки у Астон Вілли та Евертона. Словом, легкої прогулянки ніхто не очікував.

Втім, Лідс відкрив рахунок вже на 5-й хвилині з пенальті, який реалізував Бемфорд – це вже 10-й гол Патріка у 15 матчах в АПЛ у сезоні. Він став третім у клубній історії за швидкістю набору цих 10 голів у чемпіонаті після Марка Відуки та Тоні Єбоа. Після цього команди могли неодноразово забити ще один м'яч, але свої моменти вони не реалізували – гол Бемфорда залишився єдиним у зустрічі. Лідс святкує перемогу й підіймається аж на 11 позицію в турнірній таблиці, хоча Вулверхемптон може сьогодні потіснити підопічних Марсело Б'єлси вниз.

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