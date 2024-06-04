Минай втрачає гравців, які добре проявили себе у відчайдушній боротьбі за виживання.

Закарпатський клуб офіційно оголосив про відхід 30-річного півзахисника Сергія Петька.

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Хавбек виступав за Минай з лютого 2023-го. У 31 матчі він оформив 2 голи та один асист. Петько навіть отримав капітанську пов'язку, коли Олександр Бандура засів у запас.

Нагадаємо, Минай до останнього туру боровся за виживання, але все ж покинув УПЛ. Головний тренер Желько Любеновіч визнав, що клуб ризикує втратити понад 10 гравців основи. Крім Петька, вже офіційно оголошено про відхід захисника Дмитра Нємчанінова.

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