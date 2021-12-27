"Мы виноваты сами. В первом тайме мы играли хорошо, но во втором перестали делать то же, что и в первом. Мы подарили им несколько угловых в простых моментах. Это единственное, что было им сегодня нужно.

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Мы сами отдали игру, это наша вина, поэтому мы вместо трех получили один балл. Вест Бромвич заслужил свое очко, потому что мы не закрыли все вопросы и не создали достаточно четких моментов.

Творить трудно. К тому же сейчас напряженный период. Это единственное объяснение. Но все знают, что мы должны были и могли сыграть сегодня лучше и выиграть матч", – сказал Клопп в эфире BT Sport.

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