Мбаппе розпочне кар'єру в Реалі під 9 номером, повідомляє Le Parisien. Джерело додає, що француз планує через рік підхопити 10, коли Лука Модріч покине клуб. Цей номер закріплений за Кіліаном у збірній Франції.

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Таку ж долю мав Роналду, який стартував за Реал під 9, поки Рауль тримав сьомий номер. "Дев'ятку" в Мадриді останнім носив Бензема, а ще раніше – легенди Ді Стефано, Роналдо, Саморано та Мор'єнтес.

Мбаппе виступав за ПСЖ з 7 на спині. У Реалі цей статусний номер залишається в Вінісіуса, який перетворився в головну зірку команди. Кіліан через роль новачка мусить миритися з поступками.

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