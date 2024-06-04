"У мене залишився рік контракту з Манчестер Сіті, тому потрібно думати про майбутнє. Моєму старшому сину 8 років, а він не бачив нічого, крім Англії. Він запитує, доки я буду грати за Сіті. Незабаром доведеться прийняти рішення.

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В моєму віці потрібно розглядати всі варіанти. Коли йдеться про Саудівську Аравію, ми говоримо про неймовірні гроші наприкінці кар'єри. За два сезони я можу заробити там фантастичну суму. Граю у футбол 15 років, але досі, мабуть, не заробив стільки.

Треба все зважити з огляду на майбутнє. Наразі я ще не прийняв рішення. Для моєї дружини Мішель така екзотична пригода виглядає нормально. Ми в сім'ї дедалі частіше обговорюємо цю тему", – сказав Кевін в інтерв'ю HLN.