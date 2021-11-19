Легенда мерсисайдців Стівен Джеррард наразі прагне зосередитись на роботі в Астон Віллі та не думає про тренерське крісло Ліверпуля.

Напередодні "леви" презентували 41-річного фахівця головним тренером. Опісля була традиційна прес-конференція, на якій Джеррарда запитали щодо можливості колись очолити Ліверпуль.

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Стівен відповів дуже лаконічно: "Я не думаю, що ця розмова з пресою має бути про якийсь інший клуб, окрім Астон Вілли. Я повністю відданий роботі і можу пообіцяти вболівальникам, що так буде і надалі. Для мене честь бути тут".

Нагадаємо, Джерррад нещодавно змінив шотландський Рейнджерс на англійську Астон Віллу. Також встиг попрацювати у юнацьких командах Ліверпуля.

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