Клопп запросив чемпіона світу у тренерський штаб Ліверпуля
Голкіпери Ліверпуля отримають досвід роботи зі справжньою легендою.
Клаудіо Таффарел приєднався до тренерського штабу "червоних", інформує офіційний сайт клубу.
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Іменитий бразилець допомагатиме Джону Ахтербергу і Джеку Робінсону, які відповідають за підготовку воротарів Ліверпуля. Паралельно 55-річний фахівець продовжить роботу у збірній Бразилії. Раніше Таффарел мав не надто вдалий досвід роботи головним тренером Галатасарая.
Нагадаємо, у часи ігрової кар'єри бразилець ставав чемпіоном світу 1994 року і віце-чемпіоном 1998-го. Його співвітчизник Аліссон є "залізно" основним у Ліверпулі, утримуючи статус одного з найкращих кіперів АПЛ.
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