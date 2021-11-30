Клаудіо Таффарел приєднався до тренерського штабу "червоних", інформує офіційний сайт клубу.

Помер легенда Ліверпуля, який виграв три Кубки чемпіонів

Іменитий бразилець допомагатиме Джону Ахтербергу і Джеку Робінсону, які відповідають за підготовку воротарів Ліверпуля. Паралельно 55-річний фахівець продовжить роботу у збірній Бразилії. Раніше Таффарел мав не надто вдалий досвід роботи головним тренером Галатасарая.

Нагадаємо, у часи ігрової кар'єри бразилець ставав чемпіоном світу 1994 року і віце-чемпіоном 1998-го. Його співвітчизник Аліссон є "залізно" основним у Ліверпулі, утримуючи статус одного з найкращих кіперів АПЛ.

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