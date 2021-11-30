Легенда "червоних" помер у віці 70 років, повідомляє офіційний сайт клубу.

Помер культовий російський тренер, який привів Зорю до єдиного чемпіонства

Кеннеді розпочинав кар'єру в Арсеналі, з яким встиг виграти чемпіонат, Кубок Англії і Кубок ярмарків. У 1974-му хавбек підписав контракт з головним клубом свого життя – Ліверпулем. Упродовж 8 років Кеннеді награв за мерсисайдців 393 матчі та забив 72 м'ячі. Список трофеїв також вражає – 5 чемпіонств Англії, Кубок і Суперкубок УЄФА, Кубок ліги і аж 3 Кубки чемпіонів. Догравав півзахисник у нижчих дивізіонах Англії та кіпрському Пезопорікосі.

Зазначається, що Рей Кеннеді довго страждав від хороби Паркінсона, яка турбувала його ще в часи ігрової кар'єри.

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