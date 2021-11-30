Клаудио Таффарел присоединился к тренерскому штабу "красных", сообщает официальный сайт клуба.

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Именитый бразилец будет помогать Джону Ахтербергу и Джеку Робинсону, отвечающим за подготовку вратарей Ливерпуля. Параллельно 55-летний специалист продолжит работу в сборной Бразилии. Ранее у Таффарела был не слишком удачный опыт работы главным тренером Галатасарая.

Напомним, во времена игровой карьеры бразилец становился чемпионом мира 1994 года и вице-чемпионом 1998-го. Его соотечественник Алиссон является "железно" основным в Ливерпуле, удерживая статус одного из лучших киперов АПЛ.

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