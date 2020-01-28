Клопп закликав змінити формат Кубка Англії

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп незадоволений переграванням проти Шрусбері в рамках Кубка Англії.

"Перегравання дійсно всім завдають проблем. Так, є фінансова сторона, але потрібно знайти рішення, тому що не можна не брати до уваги клуби. Нам потрібне рішення. Якби була серія пенальті, Шрусбері міг би пройти до наступного раунду. Хіба у них є такий склад, щоб грати по три гри на тиждень? Це і для них проблема.

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Я не хочу бути тим, хто буде приймати це рішення, але коли Шрусбері зрівняв рахунок, я подумав: "Може, це доля". Чув думки про фінансову важливість перегравань для клубів з нижчих дивізіонів та інше, я на 100% розумію це. Але перегравання – це не рішення. Давайте знайдемо щось інше", – наводить слова Клоппа Liverpool Echo.

Нагадаємо, що Ліверпуль не зміг обіграти Шрусбері (2:2) і має провести перегравання. Клопп вже заявив, що виставить на гру резервний склад.

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