"Працюй на нас або забирайся геть": британський функціонер знищив Клоппа та Ліверпуль за неповагу до Кубка Англії

Пихата поведінка керманича англійського Ліверпуля Юргена Клоппа до вподоби далеко не всім на Туманному Альбіоні. Із розгорнутою критикою німецького фахівця виступив Енді Холт – власник клубу Ліги 1 Аккрінгтон Стенлі.
Гнів функціонера наставник "червоних" викликав на себе неоднозначним рішенням виставити молодіжний склад на повторний поєдинок 4-го раунду Кубка Англії проти Шрусбері. Підопічні Клоппа напередодні не впоралися із "землерийками", які виступають у тій же Лізі 1, тому тепер 4 лютого на більшість гравців Шрусбері чекає поєдинок усього життя на Енфілді.
Невдалий експеримент Клоппа у відеоогляді матчу Шрусбері Таун – Ліверпуль – 2:2
Та красиву історію зіпсував Клопп. Німецький тренер Ліверпуля заявив, що основа мерсисайдців і він сам на початку лютого перебуватиме у відпустці (в АПЛ запланована зимова перерва). Як наслідок, діями "червоних" керуватиме головний тренер команди U-23 Ніл Крітчлі. Схожу функцію він вже виконував у Кубку ліги, коли Ліверпулю довелося грати проти Астон Вілли за день до клубного чемпіонату світу. Однак, у цій ситуації захищати Клоппа в його атаці на Футбольну асоціацію і найстаріший клубний турнір планети навряд чи хтось стане. Особливо після відкритого листа власника Акррінгтона, якого Холт опублікував у своєму твіттері.
Майбутнє наяву: безликі клуби, високі ціни, транснаціональні ліги та переїзд в Азію – з чим футбол входить у 2020 рік?
"Юргене та Ліверпуль, ви ганьбите себе. Ви плямуєте власну репутацію. Задумайтесь над цим. Ви вбиваєте Кубок Англії. Уже є заклики вбити Кубок ліги. Ви вбиваєте нас.
Футбольна асоціація Англії повинна виграти цю битву, або ж буде підірвано авторитет їхнього провідного турніру. ФА повинна виграти битву або завершити свою діяльність. Ліверпуль має бути жорстко розкритикований і серйозно оштрафований. Це не їхній футбол, а наш.
Клопп зізнався, що Ліверпуль міг поступитися клубу з третього дивізіону в Кубку Англії
Ми йдемо цим шляхом, тому повинні закінчитися постійні поразки в боротьбі з жадібністю АПЛ. Уряду й вболівальникам, можливо, треба почати боротьбу за нашу гру. За відсутності сильних ФА та Англійської футбольної ліги іншого варіанту не існує.
У нас торгують стадіонами, клуби ведуть судові суперечки, зарплати не платять, а клуби зникають, коли їм вказують на двері... Скільки ФА та АФЛ потрібно ще доказів, щоб вони усвідомили, що зайшли надто далеко? Футбол у біді: працюй на нашу піраміду або забирайся геть!", – написав він.
Тренер Шрусбері заявив, що його команда могла не захотіти вибити Ліверпуль з Кубка Англії в першому матчі
До слова, за кілька годин після емоційного допису Холта з офіційною заявою виступила й Футбольна асоціація. Чиновники не засудили Клоппа за його рішення, проте нагадали, що перед стартом сезону всі клуби АПЛ, зокрема, й Ліверпуль, погодилися на те, щоб перегравання 1/16 фіналу Кубка Англії відбулося на початку зимової паузи 2-16 лютого.
Саррі привіз у Неаполь свято, провальне володіння Барси, критика Нагельсманна, невезіння Фонсеки в дербі – огляд вікенду