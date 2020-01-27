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"Працюй на нас або забирайся геть": британський функціонер знищив Клоппа та Ліверпуль за неповагу до Кубка Англії

21:26 1177 Читать на русском
"Працюй на нас або забирайся геть": британський функціонер знищив Клоппа та Ліверпуль за неповагу до Кубка Англії
Юрген Клопп / The National

Пихата поведінка керманича англійського Ліверпуля Юргена Клоппа до вподоби далеко не всім на Туманному Альбіоні. Із розгорнутою критикою німецького фахівця виступив Енді Холт – власник клубу Ліги 1 Аккрінгтон Стенлі.

 

Гнів функціонера наставник "червоних" викликав на себе неоднозначним рішенням виставити молодіжний склад на повторний поєдинок 4-го раунду Кубка Англії проти Шрусбері. Підопічні Клоппа напередодні не впоралися із "землерийками", які виступають у тій же Лізі 1, тому тепер 4 лютого на більшість гравців Шрусбері чекає поєдинок усього життя на Енфілді.

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Та красиву історію зіпсував Клопп. Німецький тренер Ліверпуля заявив, що основа мерсисайдців і він сам на початку лютого перебуватиме у відпустці (в АПЛ запланована зимова перерва). Як наслідок, діями "червоних" керуватиме головний тренер команди U-23 Ніл Крітчлі. Схожу функцію він вже виконував у Кубку ліги, коли Ліверпулю довелося грати проти Астон Вілли за день до клубного чемпіонату світу. Однак, у цій ситуації захищати Клоппа в його атаці на Футбольну асоціацію і найстаріший клубний турнір планети навряд чи хтось стане. Особливо після відкритого листа власника Акррінгтона, якого Холт опублікував у своєму твіттері.

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"Юргене та Ліверпуль, ви ганьбите себе. Ви плямуєте власну репутацію. Задумайтесь над цим. Ви вбиваєте Кубок Англії. Уже є заклики вбити Кубок ліги. Ви вбиваєте нас.

Футбольна асоціація Англії повинна виграти цю битву, або ж буде підірвано авторитет їхнього провідного турніру. ФА повинна виграти битву або завершити свою діяльність. Ліверпуль має бути жорстко розкритикований і серйозно оштрафований. Це не їхній футбол, а наш.

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Ми йдемо цим шляхом, тому повинні закінчитися постійні поразки в боротьбі з жадібністю АПЛ. Уряду й вболівальникам, можливо, треба почати боротьбу за нашу гру. За відсутності сильних ФА та Англійської футбольної ліги іншого варіанту не існує.

У нас торгують стадіонами, клуби ведуть судові суперечки, зарплати не платять, а клуби зникають, коли їм вказують на двері... Скільки ФА та АФЛ потрібно ще доказів, щоб вони усвідомили, що зайшли надто далеко? Футбол у біді: працюй на нашу піраміду або забирайся геть!", – написав він.

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До слова, за кілька годин після емоційного допису Холта з офіційною заявою виступила й Футбольна асоціація. Чиновники не засудили Клоппа за його рішення, проте нагадали, що перед стартом сезону всі клуби АПЛ, зокрема, й Ліверпуль, погодилися на те, щоб перегравання 1/16 фіналу Кубка Англії відбулося на початку зимової паузи 2-16 лютого.

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